Van der Sar: "Con CR7 e Agnelli la Juve può vincere la Champions"

© foto di Federico De Luca

L'amministratore delegato dell'Ajax, nonché ex portiere della Juventus, Edwin Van der Sar, ha parlato della sfida di questa sera valida per i quarti di finale di Champions League alla Gazzetta dello Sport: "La Juventus è una seria candidata alla vittoria della Champions perché ha Ronaldo e per l'organizzazione della società, a cominciare da Agnelli. Il presidente lo conosco da quando giocavo a Torino. E' intelligente e ha già fatto molte cose buone. De Ligt? E' stato straordinario per l'Ajax, il più giovane capitano a giocare una finale europea per noi. So che i grandi club sono dietro di lui, è ovvio. Il prezzo? Economicamente siamo stabili, non abbiamo bisogno di vendere. Ronaldo? Ho giocato con lui fino al 2009. Tanti giovani dicono di voler diventare il migliore ma lui lavorava per esserlo".