Van der Vaart ricorda: "Che coppia in campo con Ibra. CR7 il più forte con cui ho giocato"

L'ex centrocampista di Ajax e Real Madrid Rafael van der Vaart ha parlato ai taccuini di Tuttosport di Zlatan Ibrahimovic: "Eravamo giovani... Lui voleva essere il numero uno. E io avevo la stessa ambizione. Non eravamo amici, però in campo formavamo una bella coppia: Zlatan era un nove, io un dieci. Ibrahimovic il compagno più forte? No, quello è Cristiano Ronaldo. Ho avuto la fortuna di incrociare CR7 nel Real Madrid. Parliamo di una macchina da più di 700 gol. Non ci sarà più un altro come Cristiano o come Messi. Sono fenomeni. Tra i due preferisco Ronaldo perché l’ho conosciuto da vicino e ha una mentalità pazzesca, unica. E poi Cristiano ha vinto ovunque. Un aneddoto su Cristiano Ronaldo? Una volta, alla vigilia di una partita, provammo un po’ di punizioni. Cristiano calciava da tutte le posizioni, ma non segnava mai. Nonostante ciò, era molto sereno. Ricordo che mi disse: 'Rafa, non preoccuparti: la partita è domani'. Il giorno dopo vincemmo grazie a una sua rete su calcio piazzato. Fantastico".