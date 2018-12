© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kalidou Koulibaly contro Virgil Van Dijk. Liverpool-Napoli mette di fronte anche i due difensori, tra i migliori al mondo in questo momento. La Gazzetta dello Sport titola "Muscoli da 200 milioni" e ricorda la spesa dei reds di 85 milioni di euro per assicurarsi l'olandese, ma anche il no di Aurelio De Laurentiis ai 70 milioni offerti dal Chelsea e dai 100 che il Manchester United vorrebbe mettere sul piatto per il senegalese. Van Dijk stasera ad Anfield proverà a spaventare Mertens e Insigne, a Koulibaly toccherà il compito di spaziare sul tutto il fronte difensivo. A differenza del napoletano che avrà al proprio fianco Raul Albiol, all’olandese mancherà Gomez (infortunati) e farà coppia con Matip, le cui prestazioni non sempre hanno meritato la sufficienza.