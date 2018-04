Van Nistelrooy: "La rovesciata di CR7 una cosa dell'altro mondo"

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Ruud van Nistelrooy ha definito la rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus una "cosa dell'altro mondo" e ha fatto i complimenti all'attaccante del Real Madrid per aver infranto il suo record andando a bersaglio in dieci gare consecutive di UEFA Champions League: "E' stata una grande partita, un quarto di finale. Dopo aver segnato in nove gare di fila nel torneo, arrivare a dieci in una sfida del genere e in quel modo... Entrambi i gol sono stati molto belli, specialmente la rovesciata, una cosa dell'altro mondo. L'altezza alla quale ha colpito il pallone era incredibile".

Van Nistelrooy è stato compagno di Ronaldo al Manchester United (2003-06) e al Real Madrid (2009-10) e su di lui ha aggiunto: "Era molto giovane, ma sapeva già che cosa voleva diventare e non ne faceva mistero: "Voglio essere il miglior calciatore al mondo". All'inizio pensavo: 'OK, sei ancora un ragazzo, continua pure a sognare'. Poi il talento e l'impegno gli hanno permesso di centrare gli obiettivi che si era prefissato. E ancora oggi sta andando fortissimo. E' fantastico".