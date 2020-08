Van Persie: "L'Inter è tra le favorite per l'Europa League. Poi United e Shakhtar"

A poche ore dal via ai quarti di finale di Europa League, Robin van Persie parla a Gazzetta.it del cammino europeo dei nerazzurri: "L'Inter è tra le favorite, Lukaku sta facendo molto bene con oltre 20 gol. Poi c’è anche lo United e direi anche lo Shakhtar, con loro è sempre stata dura. L'Inter è Conte, a volte parlo col mio ex collega De Vrij che gioca là come centrale. La loro roccia. Mi ha detto che non aveva mai fatto prima un ritiro così".