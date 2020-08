Van Persie: "Lukaku? All'Inter se la sta spassando. Al Manchester United non era più felice"

L'ex attaccante dell'Arsenal Robin van Persie ha parlato così di Romelu Lukaku: “Ha fatto la scelta giusta andando all’Inter, ha ritrovato sicurezza e ha già segnato una trentina di gol. Sta facendo bene anche in Europa e ha mostrato grande intesa con i compagni e con l’allenatore Antonio Conte, visto da fuori sembra davvero che se la stia spassando. Segna tanto, è in forma smagliante e gioca per un grande club come l’Inter. Sembra davvero che sia tanto felice. Negli ultimi anni allo United non lo era più, mentre all’Inter ha ritrovato la felicità. Il sogno di ogni calciatore è giocare sereno ed essere decisivo ed è proprio quello che Romelu sta facendo adesso”, ha concluso nel video pubblicato da Gazzetta.it.