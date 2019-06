Vanheusden firma con lo S. Liegi: "Fiero di giocare nel club che amo"

Zinho Vanheusden festeggia il ritorno a titolo definitivo allo Standard Liegi: "Orgoglioso di giocare nel club che amo di più. Pronto per una grande stagione insieme! Rouche un giorno, rouche per sempre", è il messaggio su Twitter del difensore ormai ex Inter. Il classe '99 è stato acquistato proprio quest'oggi dallo Standard, con cui ha firmato un quadriennale.

Proud to be a player of the club I love the most. Ready to have a big season together! Rouge un jour, rouge toujours ❤️ pic.twitter.com/qVQgQxnYgH

— Zinho Vanheusden🇧🇪 (@ZinhoVanheusden) 28 giugno 2019