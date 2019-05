© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovi problemi fisici per Zinho Vanheusden, difensore in forza allo Standard Liegi ma di proprietà dell'Inter. Come riporta Les Sports Plus, il classe '99 avrebbe riprotato un infortunio al menisco del ginocchio sinistro. Sarà necessario un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno tre mesi. Salterà, quindi, l'Europeo Under-21.

Il precedente - Vanheusden si era infortunato al crociato il 27 settembre 2017, nella sfida di Youth League tra Inter e Dinamo Kiev, e tornò in campo ad aprile dell'anno successivo. Adesso un nuovo guaio, che ne frena la crescita in un momento particolarmente positivo.