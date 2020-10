Varriale (Rai Sport): "3-0 a tavolino per Juve-Napoli? Lo chiedono solo i beoti"

Il giornalista di Rai Sport Enrico Varriale commenta così la decisione della Asl di bloccare la trasferta del Napoli a Torino: “All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0 a tavolino per Juve-Napoli. Non, ovviamente la stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri, solo quei decerebrati che non conoscono vergogna, che io chiamo beoti”.