Varriale su Milan-Roma: "Giacomelli il peggior arbitro italiano. Perché non viene fermato?"

vedi letture

La direzione di gara di Piero Giacomelli in Milan-Roma fa discutere. Anche con toni aspri. Via Twitter, il vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, scrive: "Giacomelli si conferma il peggior arbitro italiano. Scarso tecnicamente e presuntuoso da non andare mai al Var, dopo 2 rigori inventati. La domanda è: perché non viene fermato?".