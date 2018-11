Vazquez: "Callejon non è una stella, ma ogni allenatore vorrebbe averlo"

L'ex calciatore del Real Madrid, Rafael Martin Vazquez, ha parlato così a Radio Kiss Kiss Napoli del suo connazionale José María Callejon: "Callejon nel Real Madrid ha sempre fatto bene, magari non è una stella ma è molto utile: ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione uno come lui. La Serie A è un campionato difficile, eppure lui riesce a mantenere un rendimento alto durante tutte le stagioni. Nazionale? Arrivarci, in Spagna, è sempre difficile, ci sono tantissimi calciatori di grande livello e la posizione in cui giochi fa la differenza. In quella di José, la concorrenza è altissima".