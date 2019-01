© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Vecchi, ex allenatore della Primavera dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: "Non mi aspettavo questo impatto di Zaniolo, in poco tempo sta dimostrando di non essere un comprimario ma un giocatore importante in una piazza come Roma. Ionut Radu? Come Zaniolo, si sapeva che sarebbe arrivato nel calcio che conta".