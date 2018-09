Venezia, Citro al 90': "Un punto per ripartire più forte"

© foto di Federico Gaetano

A Dazn, dopo la gara contro il Livorno, parla l'attaccante del Venezia, Nicola Citro: "Una vittoria che conta tanto dal punto di vista del morale. Abbiamo cercato in tutto i modi per recuperarla, ci teniamo stretto questo punto,ma possiamo fare di più. Cerco sempre di dare un mano alla squadra, do sempre il massimo. Ora dobbiamo subito pensare alla prossima e cercheremo di fare più punti possibili. In questo periodo ci è mancata fortuna, ma anche grinta e determinazione. Un pareggio per ripartire? Sì".