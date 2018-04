Venezia, Inzaghi: "Adesso sogniamo i playoff"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, ai microfoni di Sky Sport ha commentato così la vittoria in casa contro la Virtus Entella: "Oggi con i ragazzi sono stato chiaro, abbiamo raggiunto l'obiettivo della salvezza. Adesso possiamo sognare. Con l'Entella non era facile, una squadra chiusa dietro. Una volta trovato il vantaggio si sono aperti e sfiorato il raddoppio. Adesso abbiamo quattro punti di vantaggio sugli inseguitori, iniziamo a sognare. Sono contento, abbiamo diversi giocatori che lo scorso anno erano in Lega Pro e alcuni dispersi in Serie D. Al primo approccio dovevamo capire i nostri obiettivi, ma ero fiducioso perché chi gioca da sempre grandi risultati.

SULLA LOTTA PLAYOFF: "Adesso crediamo ai playoff, Novara sarà fondamentale. Se dovessimo portare via un risultato importante si metterà in discesa". All'inizio non c'ha pensato nessuno, dopo una promozione l'obiettivo era la salvezza. La squadra penso che lo meriti, ma adesso dobbiamo crederci. Nessuna squadra c'è stata superiore, abbiamo giocato a testa alta anche contro Frosinone ed Empoli. Sono contento per la crescita di questi ragazzi".