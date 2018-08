Venezia, Vecchi: "Bella vittoria, concesso nulla all'avversario"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima vittoria per Stefano Vecchi sulla panchina del Venezia. L'allenatore dei veneti, a fine gara, è soddisfatto per il successo ottenuto: "Siamo stati bravi a concretizzare l'azione del gol, abbiamo avuto anche l'occasione per raddoppiare che ci avrebbe fatto giocare più sereni, ma non l'abbiamo sfruttata al meglio. Abbiamo saputo soffrire da squadra, senza concedere nulla allo Spezia. Nel complesso ho visto un buon gioco. Premiato il grande spirito della squadra che ha dato sempre il massimo".