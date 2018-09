© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'esordio con la maglia dell'Albania Under 21, Giacomo Vrioni ha trovato subito la rete. Contro la "sua" Italia: nato a San Severino Marche, di origini albanese, il giovane attaccante del Venezia solo di recente ha accettato la corte dell'Albania, dopo aver vestito l'azzurro sia in Under 18 che in Under 19. Via Instagram, il talento festeggia: "Un'emozione indescrivibile, in una partita per me sicuramente 'particolare'. Felicissimo per il gol, peccato per il risultato finale ma abbiamo lottato fino alla fine contro una grande nazionale".