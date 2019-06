Venezuela, Dudamel: "Sconfitta amara, ma ci servirà per crescere"

Non riesce l'impresa al Venezuela, battuto dall'Argentina nei quarti di finale della Copa América, che deve salutare la rassegna dopo un girone eliminatorio vissuto da grande protagonista: troppo forte l'Albiceleste per la squadra di Rafael Dudamel che, nel post partita, fa comunque i complimenti ai suoi per lo sforzo messo in campo: "Questa sconfitta lascia amarezza e insoddisfazione, ma fa parte del nostro processo di crescita. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma salvo la parte finale del match. Per migliorare, soprattutto contro questo tipo di avversari, non possiamo concedere terreno, ma ci sono sicuramente più cose positive" ha assicurato in conferenza stampa. Lo sguardo del tecnico venezuelano, però, è già rivolto verso la Coppa del Mondo del 2022: "Abbiamo creato una squadra molto competitiva in questa Copa América e il bagaglio accumulato ci tornerà utile in futuro; adesso siamo un team più forte e più maturo" ha concluso.