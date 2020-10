Ventola sull'Inter: "Squadra stanca in alcuni elementi. Oggi panchina con pochi ricambi"

Nicola Ventola, opinionista di InterTv, ha analizzato il 2-2 della formazione di Antonio Conte contro il Borussia Moenchengladbach: "L'Inter, soprattutto nel secondo tempo, ha sfruttato benissimo le fasce rispetto alla prima frazione. Bene Darmian e Lukaku fantastico contro una squadra fisica e chiusa. Alla fine il risultato per come si era messa va bene, soprattutto con una panchina che dava pochi ricambi a Conte. Il palo di Lautaro? Impressionante, puro istinto. Lì c'è stata sfortuna. Il gol del vantaggio del Borussia? Anche a me sembrava fuorigioco, ma se il VAR ha detto un'altra cosa va bene. Credo che alla fine ha pesato la stanchezza in alcuni uomini che giocano spesso, ma il forcing finale ha portato almeno un pareggio".