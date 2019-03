Ventura: "Io prossimo Ct Svezia? Non sono selezionatore, voglio un club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampiero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole riportate dal portale Tuttonapoli.net: "Sul piano dei risultati il mio periodo al Napoli non fu certamente positivo. Eravamo in Serie C e si trattava di una squadra totalmente nuova, con pochi allenamenti. Il pubblico aveva capito che quella squadra avrebbe raggiunto grandi risultati già all'epoca. Per quanto riguarda il Napoli attuale posso solo dire che è una grandissima squadra e sono convinto possa andare avanti in Europa League battendo l'Arsenal. Il mio futuro come Ct della Svezia? Escludo solo una ipotesi: non allenerò più una Nazionale. Sono un uomo di campo e non un selezionatore", ha detto.