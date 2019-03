Juan Sebastian Veron, storico ex calciatore della Lazio nonché ex compagno di Simeone e attuale presidente dell'Estudiantes, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid: "Il Cholo negli ultimi anni ha creato una squadra d'acciaio, ma la Juve può bucarla con un po' di fortuna. Servirà anche pazienza, perché i gol possono arrivare anche alla fine. Lo United contro il PSG ha mostrato la strada. Dybala? E' normale che i riflettori con l'arrivo di Ronaldo si siano spostati. Paulo deve approfittarne e non spazientirsi. Non capita tutti i giorni di avere un avere accanto un professionista così, uno che ricorda Buffon. Questa situazione può ribaltarsi a suo vantaggio".