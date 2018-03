Veron, oggi la lettera d'auguri di Infantino per i suoi 43 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Sebastian Veron, grande idolo dell'Estudiantes (di cui ora è presidente) e grande ex interista, sampdoriano, laziale e parmense, festeggia oggi 43 anni. La Brujita ha giocato i Mondiali 98 in Francia e in Corea del Sud e in Sudafrica nel 2010. uno dei regali a sorpresa che sono arrivati all'argentino è stata una lettera d'auguri che ha ricevuto dal presidente della Fifa Gianni Infantino.