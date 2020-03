Veron: "Situazione pesante in Argentina. Sensi e Luis Alberto mi assomigliano"

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista argentino, oggi presidente dell'Estudiantes, ha parlato a Sky Sport individuando tra l'altro anche quelli che potrebbero essere i suoi eredi. "Sensi e Luis Alberto mi assomigliano", ha detto. Ma non solo. Veron ha parlato anche del momento delicato che tutto il mondo sta vivendo a causa del coronavirus: "E' una settimana che il calcio è fermo e la situazione sta diventando un po' pesante nel nostro Paese. Il governo ha fissato delle restrizioni, dobbiamo stare a casa. Quanto al club, mi sento con i ragazzi, cercando di capire come stanno. Come società abbiamo messo a disposizione le infrastrutture che abbiamo nel caso in cui la situazione diventi più difficile".