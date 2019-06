Veron su Conte: "Trasmette passione, è l'uomo giusto per l'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista che in carriera ha vestito anche la maglia dell'Inter, intercettato da Sky, ha parlato anche dell'approdo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: "Ho grandi ricordi dell'Italia, sono cresciuto in questo paese. Conte? Lo conosco per quello che ha fatto alla Juve. Trasmette passione ed intensità. È l'uomo giusto per l'Inter".