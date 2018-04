Verona, Aarons in Inghilterra per motivi personali: Fossati in gruppo

Allenamento mattutino per il Verona allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida di lunedì sera contro il Genoa. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha svolto una prima fase di riscaldamento, passando successivamente agli esercizi sulla rapidità. In seguito, spazio alle esercitazioni tattiche e ad una partitella. La squadra, al termine della seduta, è partita per il ritiro di Genova.

Assente Rolando Aarons, rientrato in Inghilterra per motivi personali. Si è allenato con il gruppo Marco Ezio Fossati, che partirà con la squadra. Oltre ad Alex Ferrari (squalificato), niente Genova per Matteo Bianchetti, Deian Boldor, Marcel Buchel, Moise Kean e Simon Laner, quest'ultimo a causa di una fascite plantare.