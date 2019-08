© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanta paura per Emmanuel Badu: Il centrocampista classe 1990 del Verona è stato ricoverato all'Ospedale Cuore di Negrar per accertamenti e terapie dopo una microembolia polmonare, che lo terrà sotto osservazione per qualche giorno. Attraverso il suo profilo Instagram il giocatore ha voluto rassicurare tutti: "Buongiorno e grazie a tutti per i vostri auguri sono in buone condizioni. Dio ci benedica tutti. Tanto amore”.