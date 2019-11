© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono 19 i convocati del Brescia per la sfida esterna di domani contro il Verona, valida per l'11° turno di Serie A e in programma al Bentegodi alle ore 15. Eccoli nel dettaglio:

Portieri: Joronen, Alfonso.

Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Cistana, Curcio, Mangraviti, Martella.

Centrocampisti: Tonali, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Bisoli, Romulo.

Attaccanti: Donnarumma, Ayé, Matri, Balotelli.