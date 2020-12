Verona-Cagliari, i convocati di Di Francesco: Klavan non recupera, Joao Pedro stringe i denti

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha convocato 21 giocatori per la gara in casa dell'Hellas Verona, in programma domani alle 12.30 e valida per il 10° turno di Serie A. Questa la lista completa dei rossoblù:

Portieri: 1 Aresti, 28 Cragno, 31 Vicario.

Difensori: 3 Tripaldelli, 14 Pinna, 22 Lykogiannis, 23 Ceppitelli, 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 44 Carboni.

Centrocampisti: 6 Rog, 8 Marin, 12 Caligara, 21 Oliva, 24 Faragò.

Attaccanti: 10 Joao Pedro, 17 Tramoni, 27 Cerri, 30 Pavoletti, 33 Sottil, 42 Contini.