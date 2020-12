Verona-Cagliari, numeri a confronto: solo il Milan ha fatto meglio di Juric in casa

Come arrivano alla sfida del Bentegodi - fischio d'inizio alle 12.30 - Verona e Cagliari? Solo il Milan (11) ha ottenuto più punti del Verona (10) in casa in questa Serie A. Tuttavia, in due delle ultime tre partite interne di campionato i gialloblù non sono andati a segno (contro Sassuolo e Genoa).

Dall'altra parte, nessuna squadra ha perso più trasferte di Serie A del Cagliari da inizio luglio: sei (come Parma e Bologna) su 10 (completano un successo e tre pareggi).