Verona-Cagliari, traversa e gol di Di Carmine: ma il VAR annulla per fuorigioco dell'attaccante

Rete del Verona, poi annullata dopo revisione Var per fuorigioco all'8' del primo tempo. Resta comunque una (doppia) clamorosa palla gol per la squadra di Juric. Angolo dalla destra: spizzata sul primo palo e clamorosa traversa di Di Carmine in mezzo sulla volée. Sul proseguo dell'azione Dimarco calcia col mancino e trova il palo, poi sempre Di Carmine trasforma il tap-in, ma in fuorigioco.

