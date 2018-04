Verona, Cerci: "Per noi l'unica opzione è vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessio Cerci, attaccante del Verona, ha parlato cosi nel pre partita a Sky Sport: "Questa partita è importantissima, oggi vincere è l'unica opzione, dobbiamo essere determinati per vincere questa partita. Noi abbiamo dei giocatori offensivi validi che hanno fatica a fare gol, io stesso. L'importante è creare palle gol. Se segno esulto? Sarei felice per la mia squadra e per me stesso, ma ho passato cinque mesi belli qui e non voglio mancare di rispetto a nessuno".