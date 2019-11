Verona-Fiorentina, i convocati di Juric: rientra Di Carmine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questo pomeriggio contro la Fiorentina. Non compaiono nell'elenco gli infortunati Bessa, Tupta, Veloso, Kumbulla, Danzi, per lui trauma distorsivo alla caviglia sinistra, mentre rientra Samuel Di Carmine.

1 Silvestri

3 Vitale

5 Faraoni

8 Henderson

9 Stepinski

10 Di Carmine

11 Pazzini

13 Rrahmani

14 Verre

15 Bocchetti

18 Lucas

20 Zaccagni

21 Gunter

22 Berardi

27 Dawidowicz

29 Salcedo

30 Wesley

32 Pessina

33 Empereur

34 Amrabat

66 Tutino

88 Lazovic

96 Radunovic

98 Adjapong