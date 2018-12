© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Verona, Fabio Grosso, è soddisfatto dopo il successo ottenuto contro il Pescara. Queste le sue parole al termine del match. Ecco quanto evidenziato da Hellas Live: "Oggi abbiamo fatto una grande partita. I ragazzi meritano tutti un voto alto. Per 60’ abbiamo giocato bene a calcio, con qualità e ritmo. Abbiamo difeso ed attaccato, pur soffrendo. Sono molto contento anche se sappiamo che abbiamo tanta strada ancora da fare. Zaccagni? Mattia può diventare un giocatore molto importante. Ragusa terzino? Antonino ha delle qualità e per me ha corsa, gamba, tecnica, fisicità, anche per diventare forte in quel ruolo. Pazzini? In questo momento sto preferendo Di Carmine. Ho tanta fiducia ma non ho preclusioni verso nessuno”.