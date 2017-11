Verona, Laner e F. Zuculini tornano in gruppo. Ferrari lavora a parte

© foto di Federico De Luca

Allenamento mattutino per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha svolto quasi due ore di allenamento in presenza di allenatori AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) di Belluno, iniziando la seduta con il riscaldamento e passando successivamente a circuiti di forza e trasformazione sul campo. In seguito il gruppo è stato impegnato in esercitazioni sul possesso palla e sui tiri in porta, per concludere l'allenamento con una partitella a tema e una libera. Si sono allenati con il gruppo Laner e Franco Zuculini. Lavoro specifico per Ferrari, palestra e terapie per Kean e Zaccagni. Proseguono nel lavoro differenziato Bessa, Buchel, Caceres, Kumbulla e Romulo. Lo riporta il sito ufficiale dell'Hellas Verona.