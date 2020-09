Verona, prima seduta in vista del Parma: possesso palla e lavoro aerobico agli ordini di Juric

Dopo un giorno di riposo, è iniziata oggi la preparazione dei gialloblù alla prima trasferta della stagione, quella in programma domenica 4 ottobre allo stadio "Tardini" (calcio d’inizio alle ore 15) contro il Parma, in occasione della terza giornata della Serie A. Allo Sporting Center "Paradiso" si è svolta, nel pomeriggio, una seduta di allenamento con le seguenti attività: mobilità ed esercitazioni sul possesso-palla per tutti, a seguire lavoro aerobico per chi ha giocato contro l’Udinese e partita a campo intero per gli altri.

Domani, mercoledì 30 settembre, la squadra di mister Ivan Juric sosterrà una seduta nella tarda mattinata, evidentemente a porte chiuse e nel rispetto di tutti i protocolli e le misure di sicurezza vigenti. Lo riporta il sito ufficiale dell'Hellas Verona.