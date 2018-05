Verona, report su Valoti: lesione di primo grado al bicipite femorale destro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aggiornamento infortuni da casa Hellas Verona: lavoro in palestra per Marcel Buchel a causa di un fastidio al ginocchio destro, mentre Jagos Vukovic ha svolto una seduta differenziata programmata. Mattia Valoti, in seguito all'infortunio subito durante Hellas Verona-SPAL, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero verranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico.