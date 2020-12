Verona, ripresa questo pomeriggio la preparazione in vista della trasferta di La Spezia

Ritorno in campo per il Verona. La squadra di Ivan Juric si è ritrovata questo pomeriggio per iniziare a preparare la gara contro lo Spezia. I gialloblu hanno svolto un riscaldamento e mobilità oltre a esercitazioni sul possesso palla e partite a campo ridotto. Per domani è prevista una nuova razione di lavoro.