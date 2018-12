Verso Atalanta-Lazio: tocca al 'Tucu' Correa, provato oggi con Immobile

© foto di Insidefoto/Image Sport

Inzaghi fa scattare le prime prove tattiche in vista del monday night contro l'Atalanta, come riferisce LaLazioSiamoNoi.it. Non avrà ci sarà Lucas Leiva Pezzini e toccherà a Badelj, affiancato da Parolo e Milinkovic. Marusic a destra (in vantaggio su Patric) e Lulic a sinistra chiuderanno il centrocampo. Il gol contro l’Eintracht Francoforte potrebbe lanciare Correa da primo minuto, al fianco di Immobile. Luis Alberto e Caicedo (regolarmente coi compagni dopo il differenziato di ieri) sembrano destinati alla panchina.