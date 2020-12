Verso Cagliari-Napoli, personalizzato per Faragò. A riposo l'ex Rog per degli accertamenti

Terminata la sosta natalizia, il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: è tempo di pensare alla prossima gara di campionato, la prima del nuovo anno, che vedrà i rossoblù di scena alla Sardegna Arena contro il Napoli domenica 3 gennaio (ore 15). La seduta di oggi - riporta la nota ufficiale del club - ha visto la squadra impegnata in esercizi di attivazione e in un lavoro metabolico. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.

Dall’infermeria: personalizzato per Zito Luvumbo e Paolo Faragò; a riposo Marko Rog: accertamenti in corso per il centrocampista croato, uscito al 15’ del primo tempo di Roma-Cagliari per un fastidio al ginocchio destro.