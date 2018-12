Verso Fiorentina-Empoli, Cecconi: "Per i viola non sarà facile"

Luca Cecconi, doppio ex nella sfida tra Fiorentina ed Empoli, ha parlato della prossima gara di domenica ai microfoni di Lady Radio: "Purtroppo è una gara che è molto delicata per la Fiorentina e molto più semplice invece per l’Empoli. Gli azzurri sono in un bel periodo di risultati positivi e vanno ad affrontare la squadra più importante della Toscana non avendo niente da perdere. La Fiorentina invece attraversa un momento negativo e non sarà facile per lei. Alla fine i giocatori però si misurano da sempre nelle gare che contano, dove deve venir fuori il valore tecnico superiore. E’ quando c’è più pressione e in situazioni difficili che deve emergere il valore della squadra. Simeone? Trovo che sia un attaccante che dà il meglio insieme ad un altro partner. Il modulo è scelto però in relazione a tutta la squadra. Forse alla fine è proprio il 4-3-3 il modulo per questa squadra. Simeone è un attaccante valido, ma forse non era un attaccante adatto per il 4-3-3 e per i giocatori che gli si muovono attorno".