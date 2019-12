Fonte: Andrea Piras

© foto di Antonio Vitiello

Ultime sulla situazione di Marassi in vista del derby tra Genoa e Sampdoria, in programma sabato sera alle 20.45. Per quanto riguarda il Genoa, sono esaurite Gradinata Nord, Settore 5 della Tribuna e Tribuna Inferiore. Nei distinti la disponibilità è legata alla rimessa in circolo delle giacenze mentre c’è qualche disponibilità per la Tribuna Superba. Sul fronte Sampdoria, invece, nella giornata di oggi è andata esaurita la Gradinata Sud, resta disponibilità per il Settore 6 di Tribuna.