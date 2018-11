© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del derby contro la Sampdoria, il sito ufficiale del Genoa riporta alcune dichiarazioni del difensore Cristian Romero, che a 20 anni ha già disputato diverse sfide tra le squadre di Cordoba, seconda città più popolosa in Argentina con oltre 1 milione di abitanti. "I tifosi del Belgrano e quelli del Tallares mica si possono tanto vedere. Nella settimana del derby, in genere al martedì, i nostri venivano a caricare la squadra. Al massimo cento, centocinquanta erano. C’è il divieto per i tifosi ospiti di seguire allo stadio i derby in trasferta. Come avviene per quello di Rosario o nelle partite tra Boca e River. Lo stadio da 30mila posti si riempiva di ‘banderas longas’ il giorno della sfida".