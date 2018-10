Verso il derby, l'Inter recupera Vecino. Che però partirà dalla panchina

Ha fatto parte di uno dei Milan più forti della storia e ha vinto tutto quello che c'era da vincere in carriera: Mondiale, Champions League, Copa Libertadores. Pochi possono vantare il palmarés di Roque Junior. Il brasiliano si racconta ai microfoni di Tuttomercatoweb, alla vigilia...

Giunti: "A Perugia è andata come è andata, io non demordo"

Cosenza, i convocati di Braglia: out Perez e Di Piazza. C'è Tiritiello

Foggia, i convocati: prima chiamata per Iemmello

Brescia, i convocati di Corini per il Cittadella. Out Donnarumma

Cittadella, Venturato: "Ringrazierò sempre Alfonso per quel che ha dato"

Cittadella, i convocati di Venturato: rientra Panico, out Schenetti

Crotone, frattura al piede sinistro per Benali

Serie B, Spezia-Pescara 1-2 al 45': Galabinov tiene in partita gli Aquilotti

Carpi, i convocati di Castori: Poli influenzato. Non partirà per Ascoli

Doppio Monachello, il Pescara non si ferma: 3-1 allo Spezia, +5 sull'Hellas

Le pagelle del Pescara - Monachello non perdona. Super Fiorillo

Vent'anni dopo: Nesta ritrova la Salernitana, sua prima vittima in A

Spezia, De Col: "Non usciamo ridimensionati da questa gara"

Pescara, Pillon: "Presto per parlare di obiettivi, avanti così"

Pescara, Pillon: “Stiamo facendo bene, non ci sono intoccabili “

Tuttosport: "Pescara colpo da capolista". Spezia ko per 3-1

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni dei giocatori dell'Inter in vista del derby: recuperato Matias Vecino dopo il problema muscolare dei giorni scorsi. L'uruguayano sarà convocato ma partirà dalla panchina, al suo posto uno fra Gagliardini e Borja Valero. L'altro dubbio riguarda la fascia destra, con D'Ambrosio al momento favorito su Vrsaljko.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy