Verso Inghilterra-Italia: il duro fondo di Libero. "Baby Italia al massacro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Libero oggi in edicola ha un titolo decisamente diretto e forte su quella che è e sarà l'avventura dell'Italia a Wembley. "La baby Nazionale mandata al massacro". Un fondo che spiega di come i tifosi italiani non pensino certo di scrivere la storia a Londra, con una Nazionale che pensa semmai solo a un Italian Job per fermare "i soliti boriosi inglesi". Il quotidiano spiega che "sono solo due amichevoli inutili nella fase più calda della stagione e ci toccherà ingoiare ancora fiele a giugno contro Francia e Olanda. Stasera si gioca solo per la maglia".