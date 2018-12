Verso Inter-Udinese: D'Alessandro si candida ad una maglia da titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Udinese alla prova di San Siro dopo la pesante sconfitta di una settimana fa, ma Nicola ha tutte le intenzioni di non fare sconti ad un'Inter ferita. Stando a TuttoUdinese.it, può conquistare invece i galloni da titolare D'Alessandro, in gol contro l'Atalanta la scorsa domenica. Sulla corsia opposta ci sarà Ter Avest con il ritorno in mezzo di Valon Behrami. L'esperto svizzero sarà affiancato da Fofana e Mandragora, mentre in avanti spazio alla coppia con Rodrigo De Paul a fare da spalla a Kevin Lasagna. In porta c'è l'argentino Musso protetto dalla linea a tre formata da Stryger Larsen, Nuytinck ed Ekong.