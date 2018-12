Verso Inter-Udinese: Gagliardini e Joao Mario verso il rientro da titolari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poche ore a Inter-Udinese, ritorno in campo dei nerazzurri dopo la delusione europea, con Spalletti che medita diversi cambi. A centrocampo previsti i rientri di Gagliardini e Joao Mario, freschi perché fuori dalla lista Champions, ai lati di Brozovic, mentre in attacco potrebbe anche toccare a Perisic riposare: pronto Keita, apparso in palla già in Champions League, stando a questo suggerisce Tuttosport. In difesa Vrsaljko e destra e D’Ambrosio in vantaggio su Asamoah a sinistra.