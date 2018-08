Verso Juve-Lazio, Allianz Stadium esaurito per la prima di CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La gazzetta dello Sport dedica spazio alla sfida tra Juve e Lazio che vedrà il debutto in casa bianconera di Cristiano Ronaldo. E tornando sulle parole di Allegri in conferenza, si sottolinea come l'ultima panchina di CR7 sia datata 11 maggio 2013 contro l'Espanyol (Mourinho allenatore). Poi non è più successo: in cinque anni e tre mesi di Liga, quando è stato convocato, ha giocato sempre dall’inizio. Per chi ha comprato un biglietto per Juve-Lazio di stasera, è una garanzia: tutti vedranno il 7. Lo ha detto anche Allegri: "Ora gioca, poi vedremo. Potrà capitare che vada in panchina e poi giochi mezz’ora". Lo Stadium, pieno con i suoi 41.000 spettatori come sempre, sarà... più esaurito del solito perché per la prima di CR7 vorrebbero esserci tutti. Allegri non per caso ha chiesto rumoroso sostegno.