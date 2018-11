Verso Juve-Man United, attesi 2400 tifosi inglesi allo Stadium

Questa sera andrà in scena la sfida di Champions League tra Juventus e Manchester United valida per la quarta giornata della fase a gironi. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport all'Allianz Stadium sono attesi 2400 tifosi inglesi per supportare i Red Devils. Per il momenti non sono stati registrati problemi di ordine pubblico e procede tutto tranquillo a Torino.