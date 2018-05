Verso Juve-Milan, Cucci sul QS: "Coraggio Diavolo, abitudine bianconera"

"Il Diavolo ora ha più coraggio, ma l'abitudine a vincere è l'arma in più dei bianconeri", scrive Italo Cucci nella sua analisi sul QS. La storia, non solo recente, della Juventus è contornata di successi e in caso di vittoria questa sera all'Olimpico si arriverebbe al quarto 'double' consecutivo. Dall'altra parte il Milan guidato da Gattuso, uno che di vittorie da calciatore ne ha raggiunte tante. Ma da tecnico, ancora, neanche una. Almeno fino ad oggi.