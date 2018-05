Verso Juve-Milan, era cinese al primo bivio. Bonucci guida il Diavolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'era cinese al primo bivio. Bonucci, promessa da ex", scrive questa mattina La Stampa parlando del Milan. Dopo un inizio particolarmente difficile, i rossoneri hanno la possibilità di alzare al cielo un trofeo guidati da capitan Bonucci. Proprio l'ex bianconero, dopo l'assenza dell'andata in campionato ed il gol inutile nel ritorno, vuol giocare un brutto scherzo a quelli che sono stati per tanti anni i suoi compagni.