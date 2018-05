Verso Juve-Milan, nei rossoneri Locatelli più di Biglia. Tocca a Cutrone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime di formazione sul Milan direttamente da La Gazzetta dello Sport. Gli unici dubbi si sono risolti a favore dei '98. Giocheranno Locatelli in mezzo e Cutrone davanti, i due ventenni nati a cinque giorni di distanza. Manuel ha battuto la concorrenza di Biglia, che pure aveva fatto di tutto per mettere in difficoltà Gattuso. Davanti Patrick ha vinto la solita concorrenza croato-portoghese: ha avuto ancora la meglio su Kalinic e André Silva, in panchina ed eventualmente pronti all’uso. In questa competizione Cutrone ha segnato al Verona e soprattutto all’Inter, due giorni dopo Natale, nei quarti di finale che segnarono la rinascita Milan.